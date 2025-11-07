CHRISTELLE CHOLLET – V02 Cormontreuil

CHRISTELLE CHOLLET Début : 2026-01-09 à 20:00. Tarif : – euros.

DAVID HARDIT PRODUCTIONS PRÉSENTE : CHRISTELLE CHOLLET20 ans déjà que Christelle Chollet inventait son propre genre le Comic-Hall ». Pour son nouveau SHOW Christelle Chollet vous promet des crises de fous rire, de la folie, de la dérision, des héros, des personnages épicés, encore des rires et des émotions. Dans ce nouveau spectacle Christelle cherche, fouille, creuse, plonge au coeur de notre société pour retrouver ce que nous avons perdu : la tendresse, bordel !« Chez Christelle Chollet tout frise l’excellence: l’écriture, l’interprétation, le rythme ! » LE FIGARO« un talent insolent qui lui permet tout. » TELERAMA « La Rockstar de l’humour. Un mélange parfait entre humour et musique. » LE PARISIEN « Elle sait tout faire : parler, mimer, danser, chanter ! Sa voix est un trésor. » PARIS MATCH « Digne de Broadway. » DIRECT MATIN

V02 16 BD ALSACE LORRAINE 51350 Cormontreuil 51