Kids Rider Bike Snowcup! Courses de Draisiennes sur neige Espace des Etoiles, piste de la petite ours. Villarembert

Kids Rider Bike Snowcup! Courses de Draisiennes sur neige

Espace des Etoiles, piste de la petite ours. Centre station Villarembert Savoie

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 10:00:00

fin : 2026-03-06 16:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Participer à la kids rider cup, une course unique en son genre en draisienne ! 10h, Ouverture et retrait des plaques. Inscriptions possibles sur place jusqu’à 11h30. 13h, briefing et début des manches. 15h fin des courses et remise des prix devant l’ot.

Espace des Etoiles, piste de la petite ours. Centre station Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@riderbike.fr

English : Kids Rider Bike Snowcup

Take part in the kids rider cup, a unique draisienne race! 10 a.m., Opening and plate collection. On-site registration until 11:30 a.m. 1pm, briefing and start of heats. 3pm, end of races and prize-giving ceremony in front of the ot.

