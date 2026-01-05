Kids Rider Bike Snowcup! Courses de Draisiennes sur neige Espace des Etoiles, piste de la petite ours. Villarembert
Kids Rider Bike Snowcup! Courses de Draisiennes sur neige Espace des Etoiles, piste de la petite ours. Villarembert vendredi 6 mars 2026.
Kids Rider Bike Snowcup! Courses de Draisiennes sur neige
Espace des Etoiles, piste de la petite ours. Centre station Villarembert Savoie
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 10:00:00
fin : 2026-03-06 16:00:00
Date(s) :
2026-03-06
Participer à la kids rider cup, une course unique en son genre en draisienne ! 10h, Ouverture et retrait des plaques. Inscriptions possibles sur place jusqu’à 11h30. 13h, briefing et début des manches. 15h fin des courses et remise des prix devant l’ot.
.
Espace des Etoiles, piste de la petite ours. Centre station Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@riderbike.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Kids Rider Bike Snowcup
Take part in the kids rider cup, a unique draisienne race! 10 a.m., Opening and plate collection. On-site registration until 11:30 a.m. 1pm, briefing and start of heats. 3pm, end of races and prize-giving ceremony in front of the ot.
L’événement Kids Rider Bike Snowcup! Courses de Draisiennes sur neige Villarembert a été mis à jour le 2026-01-05 par Corbier Tourisme