Kids Roller Rue de la libération Pontarlier dimanche 22 mars 2026.
Rue de la libération Gymnase Léo Lagrange Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-22 14:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
2026-03-22
Organisé par Roller Skate Pontarlier.
Courses de roller à destination des enfants de 5 à 15ans. .
Rue de la libération Gymnase Léo Lagrange Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 18 91 51 infositersp@gmail.com
