KIDS SWIMRUNMAN Gorges du Verdon

Place Sainte-Anne Les Salles-sur-Verdon Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 17:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Il n’y a pas que les parents qui ont le droit de s’amuser lors du SwimRunMan ! La veille, les graines de champion de 6 à 15 ans franchissent la ligne d’arrivée avec fierté et le sourire aux lèvres. Les athlètes adultes les suivent pendant tout le parcours

.

Place Sainte-Anne Les Salles-sur-Verdon 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@swimrunman.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : KIDS SWIMRUNMAN Verdon Gorges

Parents aren’t the only ones allowed to have fun at SwimRunMan! On the eve of the SwimRunMan, young champions aged 6 to 15 cross the finish line with pride and a smile on their faces. Adult athletes follow them all the way

L’événement KIDS SWIMRUNMAN Gorges du Verdon Les Salles-sur-Verdon a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon