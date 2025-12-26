Kids Trail, Parc du Château Dormans
Kids Trail, Parc du Château Dormans samedi 28 février 2026.
Kids Trail
Parc du Château Avenue des Victoires Dormans Marne
Le Racing Club de Dormans vous invite à participer à la 3ère édition du Kids Trail des Boucles du Château , le Samedi 28 Février 2026, au départ du Parc du Château à Dormans.
3 courses par catégories d’âges sont proposées
– 14h30 Départ des 7-9 ans (nés de 2017 à 2019) pour 8 minutes de course sans classement
– 15h00 Départ des 10-11 ans (nés de 2015-2016) pour 1500 m de course sans classement
– 15h30 Départ des 12-15 ans (nés de 2011 à 2014) pour 3000 m chronométré .
