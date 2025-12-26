Kids Trail, Parc du Château Dormans

Kids Trail

Parc du Château Avenue des Victoires Dormans Marne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Tout public

Le Racing Club de Dormans vous invite à participer à la 3ère édition du Kids Trail des Boucles du Château , le Samedi 28 Février 2026, au départ du Parc du Château à Dormans.

3 courses par catégories d’âges sont proposées

– 14h30 Départ des 7-9 ans (nés de 2017 à 2019) pour 8 minutes de course sans classement

– 15h00 Départ des 10-11 ans (nés de 2015-2016) pour 1500 m de course sans classement

– 15h30 Départ des 12-15 ans (nés de 2011 à 2014) pour 3000 m chronométré .

