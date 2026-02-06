Kids Village Suivez le lapin Blanc ! Plottes

Kids Village Suivez le lapin Blanc !

La ferme du bois de plottes Plottes Saône-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-07

Pendant 3 heures, les enfants partent à l’aventure au Kids Village Suivez le Lapin Blanc !

Encadrés par Marjorie, animatrice certifiée, jusqu’à 15 enfants de 3 à 10 ans plongent dans l’univers d’Alice au Pays des Merveilles, entre jeux, défis et décors immersifs de l’escape game.

Installé à l’étage de la Ferme du Bois de Plottes, le Kids Village comprend une salle de jeux, un poste créatif et un espace détente avec canapé pour les parents qui souhaitent rester (présence obligatoire pour les moins de 6 ans). Déguisements vivement conseillés, maquillage possible sur place.

La mission ? Parcourir le Pays des Merveilles, récupérer les pages perdues du livre d’Alice et les morceaux d’horloge, relever des défis à chaque étape et remettre la pendule à l’heure du thé ?

Terrier mystérieux, salle des portes, illusions du chat du Cheshire, course déjantée, danse du quadrille des homards, énigmes et final magique… jusqu’au réveil d’Alice, qui lit la fin de l’histoire aux enfants.

Retour ensuite dans la salle de jeux pour prolonger le plaisir.

Accompagnant gratuit

Buvette sur place en supplément (boissons chaudes et limonade .

La ferme du bois de plottes Plottes 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 93 47 00 info@lafermedubois.fr

