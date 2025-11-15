Kids zone LEC Festival 2025 Rue Firino Martell Cognac
Kids zone LEC Festival 2025 Rue Firino Martell Cognac samedi 15 novembre 2025.
Kids zone LEC Festival 2025
Rue Firino Martell Fondation d’entreprise Martell Cognac Charente
Les 15 et 16 novembre, la kids zone du LEC Festival s’installe à la fondation d’entreprise Martell et propose aux jeunes de 4 à 14 ans, des ateliers artistiques avec des artistes, tissage, droits des enfants, création de fromage, de l’anglais fun
Rue Firino Martell Fondation d’entreprise Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 88 01 contact@litteratures-europeennes.com
English :
On November 15 and 16, the LEC Festival’s Kids Zone takes over the Martell corporate foundation, offering youngsters aged 4 to 14 artistic workshops with artists, weaving, children’s rights, cheese-making and fun English.
German :
Am 15. und 16. November zieht die Kids Zone des LEC-Festivals in die Martell-Unternehmensstiftung ein und bietet Jugendlichen von 4 bis 14 Jahren Kunstworkshops mit Künstlern, Weben, Kinderrechte, Käseherstellung, Englisch Fun
Italiano :
Il 15 e 16 novembre, la LEC Festival Kids Zone occuperà la fondazione aziendale Martell, offrendo ai giovani dai 4 ai 14 anni una serie di laboratori artistici con gli artisti, tra cui tessitura, diritti dei bambini, produzione di formaggio e inglese divertente
Espanol :
Los días 15 y 16 de noviembre, la Zona Infantil del Festival LEC tomará la fundación corporativa Martell, ofreciendo a los jóvenes de 4 a 14 años una serie de talleres artísticos con artistas, como tejido, derechos de los niños, elaboración de quesos y divertido inglés
