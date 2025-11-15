Kids zone LEC Festival 2025 Rue Firino Martell Cognac

Kids zone LEC Festival 2025

Les 15 et 16 novembre, la kids zone du LEC Festival s’installe à la fondation d’entreprise Martell et propose aux jeunes de 4 à 14 ans, des ateliers artistiques avec des artistes, tissage, droits des enfants, création de fromage, de l’anglais fun

English :

On November 15 and 16, the LEC Festival’s Kids Zone takes over the Martell corporate foundation, offering youngsters aged 4 to 14 artistic workshops with artists, weaving, children’s rights, cheese-making and fun English.

German :

Am 15. und 16. November zieht die Kids Zone des LEC-Festivals in die Martell-Unternehmensstiftung ein und bietet Jugendlichen von 4 bis 14 Jahren Kunstworkshops mit Künstlern, Weben, Kinderrechte, Käseherstellung, Englisch Fun

Italiano :

Il 15 e 16 novembre, la LEC Festival Kids Zone occuperà la fondazione aziendale Martell, offrendo ai giovani dai 4 ai 14 anni una serie di laboratori artistici con gli artisti, tra cui tessitura, diritti dei bambini, produzione di formaggio e inglese divertente

Espanol :

Los días 15 y 16 de noviembre, la Zona Infantil del Festival LEC tomará la fundación corporativa Martell, ofreciendo a los jóvenes de 4 a 14 años una serie de talleres artísticos con artistas, como tejido, derechos de los niños, elaboración de quesos y divertido inglés

