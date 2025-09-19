Kiende Cie La Tarbasse Joué-lès-Tours

Kiende Cie La Tarbasse Joué-lès-Tours dimanche 8 mars 2026.

Kiende Cie La Tarbasse

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 7.5 EUR

7.5

Tarif enfant

Date et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Une ode à la rencontre, pleine d’énergie !

Ce duo, un homme et une femme, accompagné par la musique live de David Millet, est une ode à l’accueil et à l’attention que nous prêtons tous à chacun, le long de nos chemins de vie…

Kiendé signifie Soyez le/la bienvenu(e) en mooré, dialecte du Burkina Faso, mais dans un sens plus profond, c’est également apporter courage et force à quelqu’un.

La danse propre aux deux interprètes relève avant tout de l’action, de la spontanéité des corps et de la dynamique d’une gestuelle brute et authentique à la fois douce et fluide et aux énergies vives.

Mélodie est petite et blonde, Gaétan est grand et brun. Ils ont environ le même âge. Ils sont complémentaires et s'amusent à dépasser les limites de leurs corps, à effectuer des jeux d'entrecroisement.

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

An ode to meeting new people, full of energy!

This duet, a man and a woman, accompanied by David Millet?s live music, is an ode to the welcome and care we all give to each other, along the paths of our lives…

German :

Eine Ode an die Begegnung, voller Energie!

Dieses Duo, ein Mann und eine Frau, begleitet von der Live-Musik von David Millet, ist eine Ode an den Empfang und die Aufmerksamkeit, die wir alle jedem Menschen auf unseren Lebenswegen schenken…

Italiano :

Un’ode all’incontro con nuove persone, piena di energia!

Questo duo, un uomo e una donna, accompagnato dalla musica dal vivo di David Millet, è un’ode all’accoglienza e alla cura che ognuno di noi riserva all’altro lungo i percorsi della propria vita…

Espanol :

Una oda a conocer gente nueva, ¡llena de energía!

Este dúo, un hombre y una mujer, acompañados por la música en directo de David Millet, es una oda a la acogida y a los cuidados que todos nos damos a lo largo de los caminos de nuestra vida…

