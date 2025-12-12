Kiende cie La Tarbasse

Loches Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Mélodie Joinville et Gaétan Jamard sont amis depuis plus de 10 ans et racontent leur rencontre en dansant une ode à l’amitié, au soutien et au secours que l’on peut porter à tout un chacun. Ils jouent à dépasser les limites de leurs corps, s’entrecroisent et s’éloignent avec une infinie tendresse.

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 59 69 85 64 theatre.du.rossignolet@hotmail.fr

English :

Mélodie Joinville and Gaétan Jamard have been friends for over 10 years, and tell the story of their encounter through dance: an ode to friendship, support and the help that can be given to anyone. They play with the limits of their bodies, criss-crossing and pulling apart with infinite tenderness.

L’événement Kiende cie La Tarbasse Loches a été mis à jour le 2025-12-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire