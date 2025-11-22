Kiff ta partoche voyage concert Louverné

Kiff ta partoche voyage concert

Rue nationale Louverné Mayenne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

KIFF TA PARTOCHE revient avec de nombreuses nouveautés un nouveau lieu, un spectacle musical, 3 représentations, et toujours le même engagement solidaire avec 3 associations soutenues.

Kiff Ta Partoche, c’est l’histoire d’un groupe de musiciens et de chanteurs passionnés, né en 2020 au sein de la paroisse Saint-Mélaine en Val de Jouanne. Si la crise sanitaire a contraint le groupe à reporter son tout premier concert, celui-ci a finalement pu voir le jour les 23 et 24 septembre 2022, dans l’église de Louverné. Les fonds récoltés ont alors permis de contribuer à la rénovation partielle de la salle paroissiale.

L’aventure s’est poursuivie le 20 octobre 2023 avec un concert au collège Saint-Jean-Baptiste de La Salle, au profit de l’association Les P’tits Soleils. Puis, les 4 et 5 novembre 2023, KTP s’est mobilisé pour AVE, participant ainsi au financement d’une école au Vietnam.

Aujourd’hui, le groupe revient avec une édition pleine d’énergie, de générosité et de nouveautés un nouveau lieu, un spectacle musical, trois représentations et toujours le même engagement solidaire avec trois associations soutenues.

• Salle des Pléiades, Louverné .

Rue nationale Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire

English :

KIFF TA PARTOCHE is back with a host of new features: a new venue, a musical show, 3 performances, and the same commitment to solidarity with 3 charities.

German :

KIFF TA PARTOCHE kehrt mit zahlreichen Neuerungen zurück: ein neuer Ort, ein musikalisches Spektakel, 3 Vorstellungen und immer noch das gleiche solidarische Engagement mit 3 unterstützten Vereinen.

Italiano :

Il KIFF TA PARTOCHE torna con tante novità: una nuova sede, uno spettacolo musicale, 3 performance e lo stesso impegno di solidarietà con 3 associazioni benefiche.

Espanol :

KIFF TA PARTOCHE vuelve con muchas novedades: un nuevo lugar, un espectáculo musical, 3 actuaciones y el mismo compromiso solidario con 3 organizaciones benéficas.

