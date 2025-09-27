Kiffe la Baye Skate park Tarnos

Skate park Rue de la Grande Baye Tarnos Landes

Contest de skate et animations autour des cultures urbaines: hip-hop, graff, street basket, prévention, vélo trail, spectacle de rue.
Entrée libre et gratuite pour tous !   .

Skate park Rue de la Grande Baye Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 45 

