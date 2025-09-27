Kiffe la Baye Skate park Tarnos
Kiffe la Baye Skate park Tarnos samedi 27 septembre 2025.
Kiffe la Baye
Skate park Rue de la Grande Baye Tarnos Landes
Contest de skate et animations autour des cultures urbaines: hip-hop, graff, street basket, prévention, vélo trail, spectacle de rue.
Entrée libre et gratuite pour tous ! .
Skate park Rue de la Grande Baye Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 45
