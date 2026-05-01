Champniers-et-Reilhac

Kiffe tes 1ères règles

Tiers lieu Champniers-et-Reilhac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:30:00

fin : 2026-05-13 16:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Pour les filles de 9 à 14 ans (avec un adulte de confiance), un atelier ludique pour comprendre le cycle menstruel, poser ses questions et vivre sereinement les premières règles. À travers des activités ludiques et interactives, cet atelier permet de transformer cette étape importante en une expérience positive, rassurante et enrichissante. Un moment privilégié pour aborder en douceur et sans tabou les premières règles. Atelier à prix libre et animé par Anne-Sophie, ambassadrice de Kiffe ton cycle. .

Tiers lieu Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 14 62 45 happiculture@gmail.com

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English : Kiffe tes 1ères règles

L’événement Kiffe tes 1ères règles Champniers-et-Reilhac a été mis à jour le 2026-05-06 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin