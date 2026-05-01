Kiffe tes 1ères règles Champniers-et-Reilhac
Kiffe tes 1ères règles Champniers-et-Reilhac mercredi 13 mai 2026.
Champniers-et-Reilhac
Kiffe tes 1ères règles
Tiers lieu Champniers-et-Reilhac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:30:00
fin : 2026-05-13 16:30:00
Date(s) :
2026-05-13
Pour les filles de 9 à 14 ans (avec un adulte de confiance), un atelier ludique pour comprendre le cycle menstruel, poser ses questions et vivre sereinement les premières règles. À travers des activités ludiques et interactives, cet atelier permet de transformer cette étape importante en une expérience positive, rassurante et enrichissante. Un moment privilégié pour aborder en douceur et sans tabou les premières règles. Atelier à prix libre et animé par Anne-Sophie, ambassadrice de Kiffe ton cycle. .
Tiers lieu Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 14 62 45 happiculture@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Kiffe tes 1ères règles
L’événement Kiffe tes 1ères règles Champniers-et-Reilhac a été mis à jour le 2026-05-06 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
À voir aussi à Champniers-et-Reilhac (Dordogne)
- Parole de mère Champniers-et-Reilhac 28 mai 2026
- Marché de pays Champniers-et-Reilhac 30 juin 2026
- Marché de pays Champniers-et-Reilhac 14 juillet 2026
- Marché de pays Champniers-et-Reilhac 28 juillet 2026
- Marché de pays Champniers-et-Reilhac 11 août 2026