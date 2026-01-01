Kig ha farz de l’APEL Saint-Louis Lycée Saint-Louis Châteaulin
L’APEL Saint-Louis organise un repas Kig ha farz fait maison le dimanche 25 janvier 2026, de 12h à 16h, au self de l’établissement Saint-Louis.
Le repas est proposé sur place ou à emporter.
Menu Apéritif, Kig ha farz, Dessert et Café
Tarifs 15 € (adulte) 10 € (enfant)
La réservation est recommandée avant le 21 janvier 2026, de préférence par SMS. .
Lycée Saint-Louis 63 Grand’Rue Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 6 21 40 76 96
