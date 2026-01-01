Kig ha Farz et fest-noz Rue du Général de Gaulle Pontivy
Kig ha Farz et fest-noz Rue du Général de Gaulle Pontivy samedi 31 janvier 2026.
Kig ha Farz et fest-noz
Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Le traditionnel Kig ha Farz sera suivi d’un fest-noz à partir de 21h30 avec
– Kentañ,
– Kerbedig,
– Drumel-Kergus,
– Skolidi Diwan Pondi
Sur réservation (conseillé nombre de places limité) .
Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 05 99 50 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Kig ha Farz et fest-noz Pontivy a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté