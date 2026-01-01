Kig ha Farz et fest-noz Rue du Général de Gaulle Pontivy

Kig ha Farz et fest-noz

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Le traditionnel Kig ha Farz sera suivi d’un fest-noz à partir de 21h30 avec

– Kentañ,

– Kerbedig,

– Drumel-Kergus,

– Skolidi Diwan Pondi

Sur réservation (conseillé nombre de places limité) .

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 05 99 50 07

