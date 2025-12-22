Kig-ha-Farz [Festival Taol Kurun], Salle Jean Moulin Bannalec
Kig-ha-Farz [Festival Taol Kurun], Salle Jean Moulin Bannalec dimanche 1 février 2026.
Kig-ha-Farz [Festival Taol Kurun]
Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec Finistère
Début : 2026-02-01 12:00:00
fin : 2026-02-01 14:00:00
2026-02-01
Menu kir, plat, dessert, boisson, café.
Réservation 02 98 39 56 60 .
Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48
