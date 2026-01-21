KIG-HA-FARZ Salle des fêtes Kermoroc’h
KIG-HA-FARZ Salle des fêtes Kermoroc’h dimanche 1 février 2026.
KIG-HA-FARZ
Salle des fêtes 14 Place de l’Église Kermoroc’h Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Début : 2026-02-01 12:30:00
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Le Comité de soutien de l’école Diwan de Bourbriac vous propose un Kig-ha-Farz. Venez nombreux déguster un plat typique de Bretagne, du pays Léon plus précisément. .
Salle des fêtes 14 Place de l’Église Kermoroc’h 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 89 16 63 86
L’événement KIG-HA-FARZ Kermoroc’h a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol