Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Kig Ha Farz Salle polyvalente chauffée Lanhouarneau

Kig Ha Farz Salle polyvalente chauffée Lanhouarneau dimanche 26 octobre 2025.

Kig Ha Farz

Salle polyvalente chauffée Bourg Lanhouarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 12:00:00
fin : 2025-10-26

Date(s) :
2025-10-26

Kig ha farz à la salle polyvalente de Lanhouarneau. Organisé par le FCLP (Football club Lanhouarneau Plounévez).
Possibilité de vente à emporter à partir de 11h30 (prévoir ses récipients).   .

Salle polyvalente chauffée Bourg Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne +33 6 06 66 18 38 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Kig Ha Farz Lanhouarneau a été mis à jour le 2025-10-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX