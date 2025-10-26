Kig Ha Farz Salle polyvalente chauffée Lanhouarneau
Kig Ha Farz Salle polyvalente chauffée Lanhouarneau dimanche 26 octobre 2025.
Kig Ha Farz
Salle polyvalente chauffée Bourg Lanhouarneau Finistère
Début : 2025-10-26 12:00:00
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Kig ha farz à la salle polyvalente de Lanhouarneau. Organisé par le FCLP (Football club Lanhouarneau Plounévez).
Possibilité de vente à emporter à partir de 11h30 (prévoir ses récipients). .
Salle polyvalente chauffée Bourg Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne
