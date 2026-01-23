Kig ha Farz Plounévez-Lochrist
Kig ha Farz Plounévez-Lochrist dimanche 1 février 2026.
Kig ha Farz
Salle polyvalente Plounévez-Lochrist Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 11:30:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Sur place ou à emporter. Organisé par l’école Sainte-Famille. Fait-maison.
Réservations par téléphone/sms ou avec le QR code sur Hello Asso. .
Salle polyvalente Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 6 28 03 10 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Kig ha Farz
L’événement Kig ha Farz Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-01-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX