Kig Ha Farz

Salle Polyvalente Tréflez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Le traditionnel Kig Ha Farz du comité de jumelage Tréflez La Croix Barrez. Dans une salle chauffée, venez régaler vos papilles autour de ce plat typique, avec jambon-Frites possible pour ceux qui le préfèrent !

Boissons non comprises

Sur réservation ou à emporter, par téléphone. Date limite d’inscription le 6 mars. .

Salle Polyvalente Tréflez 29430 Finistère Bretagne +33 6 31 08 70 77

L’événement Kig Ha Farz Tréflez a été mis à jour le 2026-01-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX