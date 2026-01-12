Kig Ha Farz Tréflez
Kig Ha Farz Tréflez dimanche 8 mars 2026.
Kig Ha Farz
Salle Polyvalente Tréflez Finistère
Tarif :
Date :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Le traditionnel Kig Ha Farz du comité de jumelage Tréflez La Croix Barrez. Dans une salle chauffée, venez régaler vos papilles autour de ce plat typique, avec jambon-Frites possible pour ceux qui le préfèrent !
Boissons non comprises
Sur réservation ou à emporter, par téléphone. Date limite d’inscription le 6 mars. .
Salle Polyvalente Tréflez 29430 Finistère Bretagne +33 6 31 08 70 77
English : Kig Ha Farz
L’événement Kig Ha Farz Tréflez a été mis à jour le 2026-01-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX