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Kijoté, « La Force du nombre », nouvel album LA GERBE, Montpellier (Hérault) Hérault
dimanche 8 novembre 2026 · LA GERBE, Montpellier (Hérault) · Hérault
Informations pratiques
Kijoté, « La Force du nombre », nouvel album LA GERBE, Montpellier (Hérault) Hérault Dimanche 8 novembre, 16h30
Il est des albums qui donnent envie de pousser la porte d’une salle de concert, c’est le cas ici tant on sent que ces chansons ont une vie, une gueule, une douceur, ou une rage à partager.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-08T16:30:00.000+01:00
Fin : 2026-11-08T18:00:00.000+01:00
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LA GERBE, Montpellier (Hérault) 19 rue Chaptal – Montpellier Hérault
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