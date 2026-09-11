Informations pratiques

Kijoté, « La Force du nombre », nouvel album LA GERBE, Montpellier (Hérault) Hérault Dimanche 8 novembre, 16h30

Il est des albums qui donnent envie de pousser la porte d’une salle de concert, c’est le cas ici tant on sent que ces chansons ont une vie, une gueule, une douceur, ou une rage à partager.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-08T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-11-08T18:00:00.000+01:00

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LA GERBE, Montpellier (Hérault) 19 rue Chaptal – Montpellier Hérault



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