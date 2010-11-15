Kijoté, « La Force du nombre », nouvel album LA GERBE MONTPELLIER

Informations pratiques

« Kijoté », c’est le nom que s’est choisi Damien Ruiz en hommage à son héros Don Quichotte, en hommage à l’imaginaire débordant, à la générosité, à l’idéalisme. Un style très personnel défiant tout classement.

Son premier album « Chien Errant » lui permet de se faire apprécier par un public local et d’obtenir le soutien des structures de la région. Viennent ensuite « Les Perdants Magnifiques » en 2018 puis « Ombre et Lumière » en 2021 qui finissent d’asseoir sa crédibilité.

Multipliant les concerts et les premières parties d’artistes, son expérience scénique forge sa capacité à toucher son public, à l’émouvoir, à l’interpeller.

Son dernier album « La Force Du Nombre » est l’aboutissement de ce parcours : une invitation à la réflexion, à l’introspection et à la solidarité. Avec ce nouvel album solo, Kijoté dévoile des chansons plus intimes, plus personnelles et puise son inspiration dans sa double culture hispano-française.

« Il est des albums qui donnent envie de pousser la porte d’une salle de concert, c’est le cas ici tant on sent que ces chansons ont une vie, une gueule, une douceur, ou une rage à partager ». (Grégoire Thion, Francofans)

Tout public

CB acceptées

Apéro gourmand offert après le concert