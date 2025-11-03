Kika Cameo Commanderie Nancy

Kika Lundi 3 novembre, 20h15 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

En présence de Manon Clavel, actrice

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est

Avant-première – Alors qu’elle est enceinte, Kika fait face à la mort soudaine de son compagnon. Complètement fauchée et le cœur en bouillie, elle hiérarchise ses priorités : 1. trouver de l’argent… Cameo Commanderie Kika