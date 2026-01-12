KIKA FARRÉ CONTEUSE TOULOUSAINE CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes

KIKA FARRÉ CONTEUSE TOULOUSAINE

CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Le Pot aux Roses vous invite au concert de Kika Farré !

Kika Farré conteuse toulousaine

À travers les tranches de vies souvent cocasses, où le merveilleux se mêle à l’ordinaire, Kika Farré, accompagnée de son accordéon, revisite les contes du folklore occitan dépoussiérés à la mode vintage des années 60. Un spectacle pour rire et s’émouvoir. .

lepotauxroses31@gmail.com

English :

Le Pot aux Roses invites you to a concert by Kika Farré!

