Kiki chante Piaf, le samedi 24 janvier à 20h30 à Souyri.

A la salle des fêtes de Souyri, 10€.

Réservation au 06 74 50 55 92. 10 .

Souyri Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 74 50 55 92

English :

Kiki chante Piaf, Saturday January 24 at 8:30pm at Souyri.

L’événement Kiki chante Piaf Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-01-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)