Kiki chante Piaf Salles-la-Source samedi 24 janvier 2026.
Souyri Salles-la-Source Aveyron
Kiki chante Piaf, le samedi 24 janvier à 20h30 à Souyri.
A la salle des fêtes de Souyri, 10€.
Réservation au 06 74 50 55 92. 10 .
Souyri Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 74 50 55 92
English :
Kiki chante Piaf, Saturday January 24 at 8:30pm at Souyri.
