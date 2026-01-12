Kiki chante Piaf Salles-la-Source

Kiki chante Piaf Salles-la-Source

Souyri Salles-la-Source Aveyron

2026-01-24

Kiki chante Piaf, le samedi 24 janvier à 20h30 à Souyri.
A la salle des fêtes de Souyri, 10€.
Réservation au 06 74 50 55 92. 10  .

Souyri Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 74 50 55 92 

English :

Kiki chante Piaf, Saturday January 24 at 8:30pm at Souyri.

