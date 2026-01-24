Kiki, la petite sorcière (à partir de 5 ans) Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-04 14:15 – 16:00

Gratuit : non Tarif 6€, réduit 3€ En famille, Jeune Public

Kiki, la petite sorcièrede Hayao Miyazakià partir de 5 ansJapon, 1989, 1h43, VFNUMComme toutes les jeunes sorcières de 13 ans, Kiki doit quitter ses parents et partir pendant un an dans une autre ville et travailler grâce à ses talents de sorcière. Dans la ville de Koriko, accompagnée de son chat noir Jiji, elle va créer un service de livraison volant et partir à la rencontre des habitant·es de la ville. Loin des clichés que l’on connaît sur les sorcières, hormis celui du balai et du chat noir, c’est de manière très réaliste que l’on suit le quotidien de la jeune fille qui cherche à faire sa place dans cette grande ville. Comme toujours chez Miyazaki mais peut-être encore plus ici, ce sont les détails qui comptent, les petits riens qui parcourent l’existence : une grosse averse qui mouille les vêtements, une recette de grand-mère, des crêpes qu’on fait brûler…

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

