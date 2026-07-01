Kilbe du 19ᵉ siècle, Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
dimanche 19 juillet 2026 · Parc de Wesserling · Husseren-Wesserling
Informations pratiques
Kilbe du 19ᵉ siècle Dimanche 19 juillet, 10h00 Parc de Wesserling Haut-Rhin
Adulte : 14€ ; Enfant (4-17 ans) : 9€ ; Enfant (-4 ans) : Gratuit
Gratuit pour les personnes costumées !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T10:00:00+02:00 – 2026-07-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T10:00:00+02:00 – 2026-07-19T18:00:00+02:00
Le 19 juillet 2026, plongez au cœur de la Fête du 19e siècle au Parc de Wesserling pour un voyage dans le temps rythmé par des défilés de mode d’époque, des jeux anciens et des ateliers créatifs et bien d’autres surprises !
Entrée gratuite pour les personnes costumées !
Parc de Wesserling husseren-wesserling Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/ »}]
Fête du 19ᵉ siècle le 19 juillet 2026 Fête 19e
Parc de Wesserling
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