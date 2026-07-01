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Kilbe du 19ᵉ siècle, Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling

dimanche 19 juillet 2026 · Parc de Wesserling · Husseren-Wesserling

Kilbe du 19ᵉ siècle, Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Parc de Wesserling
Adresse
husseren-wesserling
Ville
68470 Husseren-Wesserling
Département
Haut-Rhin
Tarif
Adulte : 14€ ; Enfant (4-17 ans) : 9€ ; Enfant (-4 ans) : Gratuit Gratuit pour les personnes costumées !

Kilbe du 19ᵉ siècle Dimanche 19 juillet, 10h00 Parc de Wesserling Haut-Rhin

Adulte : 14€ ; Enfant (4-17 ans) : 9€ ; Enfant (-4 ans) : Gratuit

Gratuit pour les personnes costumées !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T10:00:00+02:00 – 2026-07-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T10:00:00+02:00 – 2026-07-19T18:00:00+02:00

Le 19 juillet 2026, plongez au cœur de la Fête du 19e siècle au Parc de Wesserling pour un voyage dans le temps rythmé par des défilés de mode d’époque, des jeux anciens et des ateliers créatifs et bien d’autres surprises !
Entrée gratuite pour les personnes costumées !

Parc de Wesserling husseren-wesserling Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/ »}]
Fête du 19ᵉ siècle le 19 juillet 2026 Fête 19e

Parc de Wesserling

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