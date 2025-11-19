Kiledjian La Mesón Marseille 1er Arrondissement

Kiledjian

Samedi 31 janvier 2026 de 19h à 21h30. La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 15 EUR

2026-01-31 19:00:00

2026-01-31 21:30:00

2026-01-31

David Kiledjian est un musicien multi-instrumentiste et producteur dont le talent et la créativité ont fait de lui une figure incontournable de la scène musicale lyonnaise

Le Théâtre de l’Œuvre débarque à La Mesón !

Né dans une famille aux origines multiples, il puise son inspiration dans ses racines arméniennes et françaises, ce qui se reflète dans sa musique éclectique et sans frontières.



Dès son plus jeune âge, David développe une passion pour la musique. Il apprend le saxophone et le piano et explore divers genres musicaux, allant du jazz à la musique électronique en passant par le hip-hop. Ces influences variées façonnent son style unique, où se mêlent habilement les sonorités traditionnelles, le jazz et les beats modernes



The Otium Mixtape marque le coup de lancement d’un parcours en solo sous le nom KILEDJIAN, exigeant et protéiforme à n’en pas douter, témoignage d’un trajet musical sans frontières et en perpétuelle évolution qui réunit le long d’un horizon commun les pôles d’attraction de nos existences .

La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 11 61 contact@lameson.com

David Kiledjian is a multi-instrumentalist musician and producer whose talent and creativity have made him a key figure on the Lyon music scene

David Kiledjian ist ein Multiinstrumentalist und Produzent, dessen Talent und Kreativität ihn zu einer unumgänglichen Figur in der Lyoner Musikszene gemacht haben

David Kiledjian è un musicista e produttore polistrumentista il cui talento e creatività lo hanno reso una figura chiave della scena musicale lionese

David Kiledjian es un músico multiinstrumentista y productor cuyo talento y creatividad le han convertido en una figura clave de la escena musical lionesa

