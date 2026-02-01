Kili et plus, lectures partagées et atelier créatif en bibliothèque Lille
Kili et plus, lectures partagées et atelier créatif en bibliothèque
36 avenue Marx Dormoy Lille Nord
Début : 2026-02-14 15:30:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
2026-02-14
Venez découvrir des contes et récits inédits, puis partagez un atelier créatif original. Ces lectures et ateliers sont ouverts à tous dès 4 ans. Il développent l’imaginaire des petits et des grands ; Voilà la recette de l’après-midi idéal à la médiathèque des Bois-Blancs !
36 avenue Marx Dormoy Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 92 52 87
English :
Come and discover new tales and stories, then share an original creative workshop. These readings and workshops are open to everyone aged 4 and over. They stimulate the imagination of young and old alike, and are the perfect way to spend an afternoon at the Bois-Blancs multimedia library!
