Kili et plus, lectures partagées et atelier créatif en bibliothèque Lille

Kili et plus, lectures partagées et atelier créatif en bibliothèque

36 avenue Marx Dormoy Lille Nord

Début : 2026-02-14 15:30:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

2026-02-14

Venez découvrir des contes et récits inédits, puis partagez un atelier créatif original. Ces lectures et ateliers sont ouverts à tous dès 4 ans. Il développent l’imaginaire des petits et des grands ; Voilà la recette de l’après-midi idéal à la médiathèque des Bois-Blancs !

36 avenue Marx Dormoy Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 92 52 87

English :

Come and discover new tales and stories, then share an original creative workshop. These readings and workshops are open to everyone aged 4 and over. They stimulate the imagination of young and old alike, and are the perfect way to spend an afternoon at the Bois-Blancs multimedia library!

