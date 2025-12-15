Kili et plus, lectures partagées et atelier créatif en bibliothèque Médiathèque de Lille-Sud Lille

Kili et plus, lectures partagées et atelier créatif en bibliothèque Samedi 17 janvier 2026, 14h30 Médiathèque de Lille-Sud Nord

Sur inscription

Kili et plus, d’après le conte « roule ta galette » !

Connais-tu l’histoire de la galette qui roule, roule ? Tu es gourmand ? Nous t’invitons à fabriquer ton propre gâteau après les lectures. Voilà la recette de l’après-midi idéal à la médiathèque.

Avec la Fabrique du Sud et l’association Felikso.

Médiathèque de Lille-Sud 11 Rue de l'Asie, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03.20.53.07.62 http://bm-lille.fr

Roule ta galette, lecture et cuisine

Couverture de l’album « Roule galette », édition Père Castor