Kili et plus, lectures partagées et atelier créatif en bibliothèque Médiathèque de Wazemmes Lille

Kili et plus, lectures partagées et atelier créatif en bibliothèque Mercredi 21 janvier 2026, 15h00 Médiathèque de Wazemmes Nord
Entrée libre
Début : 2026-01-21T15:00:00+01:00 – 2026-01-21T16:30:00+01:00
Fin : 2026-01-21T15:00:00+01:00 – 2026-01-21T16:30:00+01:00
Au programme de votre après-midi à la médiathèque : quelques lectures lues à voix haute par les bibliothécaires, suivies d’un atelier créatif à faire en famille.
L’âge peut varier en fonction des séances, les grands aident les plus jeunes pour un moment convivial « comme à la maison » !
Médiathèque de Wazemmes 134 Rue de l'Abbé Aerts, 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France 03 20 12 84 68 http://bm-lille.fr
Séance de “lecture augmentée” ! A chaque séance, une thématique et un petit + surprenant pour accompagner la lecture.
BmL-Ville de Lille