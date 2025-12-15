Kilikili, la lecture d’histoires pour les petits Médiathèque de Lille-Moulins Lille

Kilikili, la lecture d’histoires pour les petits Mercredi 7 janvier 2026, 10h30 Médiathèque de Lille-Moulins Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-07T10:30:00+01:00 – 2026-01-07T11:15:00+01:00

Fin : 2026-01-07T10:30:00+01:00 – 2026-01-07T11:15:00+01:00

Confortablement installés dans un espace douillet de la médiathèque, vous explorez avec votre bibliothécaire chansons, comptines et jeux de doigts pour les bébés. Ce temps de lecture privilégié laisse une grande place à l’imagination des tout-petits !

Médiathèque de Lille-Moulins 8 allée de la filature Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Vous explorez avec votre bibliothécaire des albums, contes et légendes pour les enfants de 4 à 7 ans. Ce temps de lecture prépare vos enfants au plaisir de lire et laisse une place à l’imaginaire !

BmL