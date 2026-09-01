Kill Bill the whole bloody affair -VOSTFR Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
dimanche 27 septembre 2026 · Cinéma Grand Ecran · Saint-Vincent-de-Tyrosse
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Kill Bill the whole bloody affair -VOSTFR
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 18:00:00
fin : 2026-09-27 23:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Projection de la version intégrale et unifiée des volumes 1 et 2 de la saga de Quentin Tarantino sortie en juillet 2026. VOSTFR Durée : 4h35
Projection de la version intégrale et unifiée des volumes 1 et 2 de la saga de Quentin Tarantino sortie en juillet 2026.
Ancienne membre d’une organisation de tueurs d’élite, la mariée est laissée pour morte par son ancien amant et mentor. Elle sort du coma avec un seul objectif : la vengeance. Elle va devoir traquer les quatre membres du Détachement International des Vipères avant d’affronter son ultime ennemi : Bill lui-même.
Film avec avertissement -16 ans.
VOSTFR Durée : 4h35
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Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Kill Bill the whole bloody affair -VOSTFR
Screening of the uncut and consolidated version of Volumes 1 and 2 of Quentin Tarantino’s saga, released in July 2026. Original version with French subtitles. Running time: 4 hours 35 minutes
L’événement Kill Bill the whole bloody affair -VOSTFR Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI LAS
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