Kill Bill the whole bloody affair -VOSTFR Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Kill Bill the whole bloody affair -VOSTFR

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 18:00:00

fin : 2026-09-27 23:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Projection de la version intégrale et unifiée des volumes 1 et 2 de la saga de Quentin Tarantino sortie en juillet 2026. VOSTFR Durée : 4h35

Projection de la version intégrale et unifiée des volumes 1 et 2 de la saga de Quentin Tarantino sortie en juillet 2026.

Ancienne membre d’une organisation de tueurs d’élite, la mariée est laissée pour morte par son ancien amant et mentor. Elle sort du coma avec un seul objectif : la vengeance. Elle va devoir traquer les quatre membres du Détachement International des Vipères avant d’affronter son ultime ennemi : Bill lui-même.

Film avec avertissement -16 ans.

VOSTFR Durée : 4h35

Restez avec nous pendant l’entracte pour jouer à un Blind Test spécial « les musiques des films de Tarrantino ». .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Kill Bill the whole bloody affair -VOSTFR

Screening of the uncut and consolidated version of Volumes 1 and 2 of Quentin Tarantino’s saga, released in July 2026. Original version with French subtitles. Running time: 4 hours 35 minutes

L’événement Kill Bill the whole bloody affair -VOSTFR Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI LAS