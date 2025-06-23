Kill me Ferrières Martigues

Kill me Mardi 10 février 2026 de 20h30 à 22h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Après Fuck me joué aux Salins en 2020 et Love me, Marina Otero poursuit son aventure introspective et autodérisoire.Adultes

Avec un humour noir grinçant, elle joue sur l’ambiguïté entre sincérité et stratégie, confession et mise en scène. Kill me est le troisième volet du projet Recordar para vivir (Se rappeler pour vivre), une saga autobiographique de Marina Otero qui fait de sa vie une œuvre en constante évolution, et dont elle n’imagine le terme qu’au jour de sa mort. À l’approche de la quarantaine, saisie par les remous d’une crise existentielle, elle se met à tout filmer son quotidien, ses pensées, ses émois, ses gestes, jusqu’à ce que le corps lâche. De cet effondrement naît Kill me. Pour traduire la folie amoureuse, les troubles psychiques, l’hyper-exposition de soi et les injonctions à la rentabilité émotionnelle, elle fait appel à quatre danseuses atteintes de troubles mentaux et à une réincarnation inattendue du danseur Vaslav Nijinsky. Sans artifices mais avec panache, elle nous confronte à ce théâtre de la vie où tout devient matière à performance.



> Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans. Contient des scènes de nudité et un éclairage stroboscopique. Avertissement de contenu sensible mention de suicide. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

After Fuck me performed at Les Salins in 2020 and Love me, Marina Otero continues her introspective and self-deprecating adventure.

German :

Nach den Auftritten von Fuck me in Les Salins im Jahr 2020 und Love me setzt Marina Otero ihr introspektives und selbstironisches Abenteuer fort.

Italiano :

Dopo Fuck me, presentato a Les Salins nel 2020, e Love me, Marina Otero continua la sua avventura introspettiva e autoironica.

Espanol :

Tras Fuck me en Les Salins en 2020 y Love me, Marina Otero continúa con su aventura introspectiva y autocrítica.

