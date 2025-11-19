KILL YOUR BOYFRIEND GUEST – ANTIROUILLE Montpellier

KILL YOUR BOYFRIEND GUEST Début : 2026-01-31 à 20:30. Tarif : – euros.

Kill Your Boyfriend est un duo formé en 2011 à Venise (Italie) : Matteo Scarpa à la guitare/chant et Antonio Angeli à la batterie (trois musiciens en concert). Le son du groupe pourrait être défini comme un mélange extrêmement bruyant et sombre de psyché, post-punk et shoegaze, s’inspirant de groupes tels que Suicide, Jesus and Mary Chains et Joy Division.Le 9 mai 2025, KYB a sorti son dernier EP, Disco Kills, et à la suite de cette sortie, le groupe partira en tournée en septembre 2025 et en janvier 2026.

ANTIROUILLE 12 RUE ANATOLE FRANCE 34000 Montpellier 34