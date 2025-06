Killer Game de Marion FRAFFAT – Théâtre du Rond Point Valréas 25 juin 2025 21:30

Vaucluse

Killer Game de Marion FRAFFAT Théâtre du Rond Point 21, rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 5 EUR

Jusqu’à 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-25 21:30:00

fin : 2025-07-19 22:20:00

Date(s) :

2025-06-25

2025-07-19

2025-07-23

Vous allez jouer ! Un concept inédit porté par 8 danseurs.euses qui vous plongent dans l’intimité d’une histoire familiale où la noirceur de l’âme humaine se manifeste sous toutes ses formes les plus sordides.

.

Théâtre du Rond Point 21, rue du Berteuil

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

English :

You’re going to play! An original concept featuring 8 dancers who plunge you into the intimacy of a family story where the darkness of the human soul manifests itself in all its sordid forms.

German :

Sie werden spielen! Ein neuartiges Konzept, das von 8 Tänzern getragen wird, die Sie in die Intimität einer Familiengeschichte eintauchen lassen, in der sich die Dunkelheit der menschlichen Seele in all ihren schmutzigsten Formen manifestiert.

Italiano :

Giocherete! Un concetto originale portato in vita da 8 danzatori che vi immergeranno nell’intimità di una storia familiare dove l’oscurità dell’animo umano si manifesta in tutte le sue forme più sordide.

Espanol :

¡Vas a jugar! Un concepto original al que dan vida 8 bailarines que te sumergen en la intimidad de una historia familiar donde la oscuridad del alma humana se manifiesta en todas sus formas más sórdidas.

L’événement Killer Game de Marion FRAFFAT Valréas a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes