Killer Game Théâtre du Rond Point Valréas

Killer Game Théâtre du Rond Point Valréas vendredi 14 novembre 2025.

Killer Game

Théâtre du Rond Point 21, rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 5 EUR

appliqué jusqu’à l’âge de 12 ans

Début : 2025-11-14 20:45:00

fin : 2025-11-14 21:35:00

2025-11-14

Vous allez jouer ! Un concept inédit porté par 8 danseurs.euses qui vous plongent dans l’intimité d’une histoire familiale …

Théâtre du Rond Point 21, rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

English :

You’re going to play! An original concept featuring 8 dancers who plunge you into the intimacy of a family story…

German :

Sie werden spielen! Ein neuartiges Konzept, das von 8 Tänzerinnen und Tänzern getragen wird, die Sie in die Intimität einer Familiengeschichte eintauchen lassen …

Italiano :

Giocherete! Un concetto originale interpretato da 8 danzatori che vi faranno immergere nell’intimità di una storia familiare …

Espanol :

¡Vas a jugar! Un concepto original interpretado por 8 bailarines que le sumergirán en la intimidad de una historia familiar …

