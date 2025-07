Killy Beall, une vie de création Villa Beatrix Enea Anglet

Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

À l’occasion des 100 ans de Killy Beall, née Jacqueline Blanchet, la Ville d’Anglet souhaite, à travers une exposition intime, rendre hommage à l’artiste et célébrer l’esprit de création autant que l’engagement citoyen de celle qui a marqué la scène artistique locale, notamment par ses interventions au cœur du paysage angloy.

Ce lien indéfectible entre Killy Beall et la Ville d’Anglet s’est aussi matérialisé par l’acquisition d’œuvres dès la fin des années 1980, venues enrichir les collections municipales, et plus récemment par un généreux don de l’artiste en 2018.

Réunissant une trentaine d’œuvres peintures à l’encre, à l’acrylique et céramiques issues de la collection municipale ainsi que de la collection personnelle de l’artiste, l’exposition se consacre à la production des années 1960, et plus spécifiquement au tournant opéré par l’artiste vers l’abstraction. .

Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

