Kilometre25 Closing : Halloween XXL Kilomètre 25 Paris

Ce soir, le Kilomètre25 ferme sa saison 2025 en beauté !

Un closing d’exception au format inédit : 00h → 10h.

Pour l’occasion, on réunit la famille : nos anciens résidents reprennent les commandes pour une nuit (et une matinée) inoubliable. Au programme : performances, stands, shops et bien plus encore.

Le 31 octobre, on se donne rendez-vous avec les résidents qui ont marqué l’histoire du Kilomètre25

@koboyo__

@voltairedj_

@alys_lf

@maxime_iko

@toscan.haas

Prêt·es à vivre la dernière de l’année au KM25 ? ✨

Le vendredi 31 octobre 2025

de 00h00 à 10h00

payant

De 8 à 20 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Date(s) : 2025-10-31T00:00:00+02:00_2025-10-31T10:00:00+02:00

Kilomètre 25 8, boulevard MacDonald 75019 Paris