Kilometre25 Closing : Halloween XXL Kilomètre 25 Paris
Kilometre25 Closing : Halloween XXL Kilomètre 25 Paris vendredi 31 octobre 2025.
Ce soir, le Kilomètre25 ferme sa saison 2025 en beauté !
Un closing d’exception au format inédit : 00h → 10h.
Pour l’occasion, on réunit la famille : nos anciens résidents reprennent les commandes pour une nuit (et une matinée) inoubliable. Au programme : performances, stands, shops et bien plus encore.
Le 31 octobre, on se donne rendez-vous avec les résidents qui ont marqué l’histoire du Kilomètre25
@koboyo__
@voltairedj_
@alys_lf
@maxime_iko
@toscan.haas
Prêt·es à vivre la dernière de l’année au KM25 ? ✨
Le vendredi 31 octobre 2025
de 00h00 à 10h00
payant
De 8 à 20 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-31T01:00:00+01:00
fin : 2025-10-31T11:00:00+01:00
Date(s) : 2025-10-31T00:00:00+02:00_2025-10-31T10:00:00+02:00
Kilomètre 25 8, boulevard MacDonald 75019 Paris