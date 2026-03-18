Kim et la légende du lapin bélier

Lembach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Sur le parcours du Château des Défis, découvre tous les secrets du château et de sa forêt à la poursuite du lapin bélier de Kim.

Sur le parcours du Château des Défis, découvre tous les secrets du château et de sa forêt à la poursuite du lapin bélier de Kim. .

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 28 52 info@fleckenstein.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the Château des Défis trail, discover all the secrets of the castle and its forest in pursuit of Kim’s ram rabbit.

L’événement Kim et la légende du lapin bélier Lembach a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme de l’Alsace Verte