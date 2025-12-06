Kim & Facéties Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Kim & Facéties Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris samedi 6 décembre 2025.

En cette période magique, Kim (grand-mère atypique) revient du marché, avec sa Poupoule domestique. Mais, avec ce duo comique, il y a toujours un hic !!! Cela peut vite devenir gastronomique, mélodique, parodique, voire même acrobatique !

Sur réservation à partir du 6 novembre.

Oh purée ! C’est Noël !!!

Un spectacle de la BAD’J, Brigade d’Agitateurs De la Jeunesse

Le samedi 06 décembre 2025

de 15h00 à 15h30

gratuit Tout public.

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://www.facebook.com https://www.facebook.com