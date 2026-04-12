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KIM GORDON LE LIEU UNIQUE Nantes

KIM GORDON LE LIEU UNIQUE Nantes

KIM GORDON LE LIEU UNIQUE Nantes dimanche 12 avril 2026.

Lieu : LE LIEU UNIQUE

Adresse : QUAI FERDINAND FAVRE

Ville : 44000 Nantes

Département : 44

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 19:00

KIM GORDON Début : 2026-04-12 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE LIEU UNIQUE QUAI FERDINAND FAVRE 44000 Nantes 44

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