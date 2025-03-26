KIM WILDE – LE CEPAC SILO Marseille

KIM WILDE Début : 2026-04-16 à 20:30. Tarif : – euros.

Kim Wilde a pris d’assaut la scène musicale en 1981 avec son succès mondial Kids In America . Cela a marqué le début d’une carrière impressionnante avec plus de 30 millions de disques vendus et 15 albums, incluant certains des titres les plus emblématiques des années 80 tels que Chequered Love , Cambodia et You Keep Me Hangin’ On (numéro un aux États-Unis). Deux ans après, Kim est élue meilleure chanteuse britannique lors des BPI Awards en 1983, elle a également accompagné Michael Jackson lors de sa tournée Bad en Europe et aussi partagé la scène avec David Bowie lors de sa tournée Greatest Hits en 1990.Dans les années 90, Kim est restée sous les projecteurs avec les albums Love Moves et Love Is , incluant des singles comme Love Is Holy et sa reprise du classique des Bee Gees If I Can’t Have You , tirée de sa compilation The Singles Collection 1981-1993 . Après une pause pour se marier, fonder une famille et se passionner pour le jardinage, Kim reprend les concerts en 2001. Après plusieurs festivals et tournées, elle signe chez EMI en Allemagne en 2006 et de sortir l’album Never Say Never . Cet album, couronné de succès, a conduit Kim et son groupe à donner plus de 50 concerts en 2007.En août 2021, Kim a sorti son album Pop Don’t Stop – The Greatest Hits , avec le nouveau single Shine On , un duo avec Boy George, qui a atteint la première place du classement vinyle au Royaume-Uni. En 2022, elle comptera 60 concerts à travers 11 pays pour sa tournée « Greatest Hits » Elle étend par la suite cette tournée jusqu’en 2023 avec des festivals en Europe et aux États-Unis, avant de clôturer l’année avec sa tournée acoustique Wilde Winter .Cette année, Kim fait un retour en force avec son album « Closer » prévu pour janvier 2025 et une tournée en 2026 dont le 16 Avril 2026 au Cepac Silo de Marseille.

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13