Kimberly Gordon Quartet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

Kimberly Gordon, chanteuse raffinée au profond attachement pour l’American Songbook, a choisi une voie qui célèbre les compositeurs, les paroliers et les grands maîtres du jazz.

Son timbre et son approche incarnent l’essence même du style traditionnel : une fidélité absolue à la mélodie, un respect de la forme, et une sensibilité nourrie par l’héritage des légendes.

Kimberly est la chanteuse des chanteurs, la musicienne des musiciens… et la voix que les amoureux du jazz reconnaissent immédiatement.

Kimberly Gordon / voix

Laurent Marode / piano

Willoth Eric / contrebasse

Yves Nahon / batterie

22h30

Jam session Jazz !

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !

Le vendredi 26 décembre 2025

de 21h30 à 02h00

payant Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR Public jeunes et adultes.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/