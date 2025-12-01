Kimberly Gordon Quartet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris
Kimberly Gordon Quartet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris vendredi 26 décembre 2025.
Kimberly Gordon, chanteuse raffinée au profond attachement pour l’American Songbook, a choisi une voie qui célèbre les compositeurs, les paroliers et les grands maîtres du jazz.
Son timbre et son approche incarnent l’essence même du style traditionnel : une fidélité absolue à la mélodie, un respect de la forme, et une sensibilité nourrie par l’héritage des légendes.
Kimberly est la chanteuse des chanteurs, la musicienne des musiciens… et la voix que les amoureux du jazz reconnaissent immédiatement.
Kimberly Gordon / voix
Laurent Marode / piano
Willoth Eric / contrebasse
Yves Nahon / batterie
22h30
Jam session Jazz !
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
Le vendredi 26 décembre 2025
de 21h30 à 02h00
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Public jeunes et adultes.
