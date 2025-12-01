Kindergarden Odyssey • Goblins On Saturn • Majik Bean SUPERSONIC Paris

KINDERGARDEN ODYSSEY (22h30)

(Synth pop – Bloody Drop Records – Rouen, FR)

Une horde d’enfant s’amuse autour d’une statue de Roy Köhnke tout en dessinant/gribouillant sur le sol une marelle psychédélique qui n’est pas sans rappeler Tame Impala, Marc Melia ou encore Toy.

Les 3 influences : Tame Impala, Can, Squid

https://on.soundcloud.com/cwhVDHzcS7XckDXIff

https://youtube.com/@kindergardenodyssey?si=Gaqq60309sKFKUCw

GOBLINS ON SATURN (21h30)

(Prog rock – Paris, FR)

Un voyage fantastique entre rage et mélancolie : Goblins On Saturn dénonce les problèmes de notre société par le biais d’une rencontre entre 2 mondes, au travers des yeux de créatures d’une autre planète. Des riffs percutants et stellaires qui laissent placent à des mélodies planantes. Leur musique explore les profondeurs des faiblesses humaines, la santé mentale, l’écologie, les injustices,…

Un univers bien défini pour un voyage intergalactique, sans même prendre de vaisseau spatial !

Les 3 influences : Psychedelic Porn Crumpets, The Voidz & King Crimson

https://goblinsonsaturn.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@GoblinsOnSaturn

MAJIK BEAN (20h30)

(Rock – Paris, FR)

« Not a regular band, a magic band »

Groupe parisien avec une chanteuse péruvienne.

Les 3 influences : Red Hot Chili Peppers, Muse, Maneskin

https://social.tunecore.com/linkShare…

———————————

Vendredi 26 Décembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Il faut venir si vous êtes fans de… Thee Oh Sees, Slift & Black Angels !

Le vendredi 26 décembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

