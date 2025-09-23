Kinésiologie & Yin Yoga Libérez votre corps et vos émotions Salle Untxinananda Ciboure

Salle Untxinananda 4 place Koxe Arbiza Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Vous cherchez à retrouver équilibre et bien-être ? Voici une occasion unique d’associer kinésiologie et yoga pour harmoniser votre corps et vos émotions

La kinésiologie utilise des tests musculaires doux pour identifier les déséquilibres dans le corps et les émotions. Cela permet de trouver des solutions adaptées pour relâcher les tensions, améliorer la posture et retrouver votre énergie naturelle.

Grâce à la kinésiologie, vous découvrirez la posture de yoga la plus adaptée à votre corps et l’huile essentielle idéale pour accompagner vos émotions. Ensuite, profitez d’une séance de yoga entièrement personnalisée pour

– Soulager les tensions physiques / Favoriser la détente et la respiration / Vous reconnecter à vos besoins profonds

Un moment unique pour libérer votre corps, apaiser votre esprit et retrouver votre équilibre. .

Salle Untxinananda 4 place Koxe Arbiza Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 64 09 69 yoga.maryne@gmail.com

