Informations pratiques

Kinetic Art + Le Bassin de Diana, Naoko Tozawa + Carmel Loanga Triangle, cité de la danse Rennes Jeudi 3 décembre, 14h30, 19h00 Ille-et-Vilaine

Une soirée en deux temps : Kinetic Art, une pièce aérienne et douce. Puis Le Bassin de Diana, où Carmel Loanga relie le bassin, lieu de mémoire et dénergie, au hip-hop et aux danses africaines.

**Kinetic Art**

Entrer dans la danse de Naoko Tozawa, c’est comme être aspiré.e par une spirale de mouvements tout en courbes et contorsions autant qu’être surpris par d’improbables équilibres. Son parcours de gymnaste rythmique puis de danseuse de break imprègne cette pièce aérienne et douce.

**Le Bassin de Diana**

En reliant le bassin, lieu de mémoire et d’énergie, aux écritures hip-hop et aux danses africaines, Carmel Loanga nous plonge dans un rituel contemporain aux racines séculaires. Les trois danseuses s’appuient sur l’Ikoku de la tribu Punu du Gabon pour révéler une danse d’ancrage puissante.

_La séance en après-midi se fait avec des scolaires._

[https://letriangle.org/agenda/2026-2027/kinetic-art-le-bassin-de-diana](https://letriangle.org/agenda/2026-2027/kinetic-art-le-bassin-de-diana)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-03T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-12-03T19:50:00.000+01:00

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Triangle, cité de la danse Boulevard de Yougoslavie rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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