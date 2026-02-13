KINETIC DEVICE Atelier de hacking sonore, La MACO – Manufacture collaborative, Genève

KINETIC DEVICE Atelier de hacking sonore Mardi 24 février, 13h30 La MACO – Manufacture collaborative

Gratuit

Dans le cadre de la semaine » Broadcasting – Who’s listening ? » organisée par Konnekt à la Fonderie Kugler, un projet explorant la radio comme médium et machine sonore à l’heure de la fin annoncée de la FM, Simon Whetham propose un atelier pratique et interactif autour de machines transformées à la MACO.

Au cours de cette session, Simon présentera et démontrera différentes méthodes pour réutiliser des technologies obsolètes et générer des sons inattendus, offrant aux participants la possibilité de bricoler et créer eux-mêmes leurs propres dispositifs sonores.

L’atelier illustre l’approche unique de Simon dans les arts cinétiques et sonores, et permet à chacun de manipuler, transformer et expérimenter le son de manière tangible et ludique.

Public : Tout âge (les moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un adulte)

Inscription (conseillée) et infos : info@konnekt.co

La MACO – Manufacture collaborative
Chemin des sports 87
Genève 1203
Saint-Jean et Charmilles
Genève
info@konnekt.co
https://konnekt.co/fr

Redonnez vie aux technologies obsolètes et créez des sons inattendus

Simon Whetham