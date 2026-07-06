King DouDou + La Mana + Caribombo & La Diabla · Table ronde : passé, présent et futur de la musique électronique en Amérique Latine Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

samedi 24 octobre 2026 · Trempo - La Fabrique Ile de Nantes · Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-24 19:30 – 23:59

Gratuit : non 8€ Tout public

19h30 · Table ronde : passé, présent et futur de la musique électronique en Amérique LatineQuels sont les artistes, les mouvements et les territoires qui façonnent aujourd’hui la scène latino américaine ? Table ronde et projection du documentaire LatAmtronica, réalisé en 2023 par le label argentin ZZK en collaboration avec Mutek.—20h45 · Concerts

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com



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