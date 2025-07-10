King kong théorie Les Quinconces Le Mans

King kong théorie

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 20:00:00

fin : 2026-01-29 21:15:00

Date(s) :

2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29

Virginie Despentes, Vanessa Larré

À la croisée du catch et du slam, baignant dans l’ambiance surchauffée d’un concert punk sans crête iroquoise, cette performance autour du best-seller de Virginie Despentes vous apprendra à reconquérir votre corps, à soigner vos blessures et à refuser qu’on vous prenne pour des Kongs. .

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Virginie Despentes, Vanessa Larré

German :

Virginie Despentes, Vanessa Larré

Italiano :

Virginie Despentes, Vanessa Larré

Espanol :

Virginie Despentes, Vanessa Larré

L’événement King kong théorie Le Mans a été mis à jour le 2025-07-10 par CDT72