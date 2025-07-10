King kong théorie Les Quinconces Le Mans
King kong théorie Les Quinconces Le Mans mardi 27 janvier 2026.
King kong théorie
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27 20:00:00
fin : 2026-01-29 21:15:00
Date(s) :
2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29
Virginie Despentes, Vanessa Larré
À la croisée du catch et du slam, baignant dans l’ambiance surchauffée d’un concert punk sans crête iroquoise, cette performance autour du best-seller de Virginie Despentes vous apprendra à reconquérir votre corps, à soigner vos blessures et à refuser qu’on vous prenne pour des Kongs. .
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
English :
Virginie Despentes, Vanessa Larré
German :
Virginie Despentes, Vanessa Larré
Italiano :
Virginie Despentes, Vanessa Larré
Espanol :
Virginie Despentes, Vanessa Larré
L’événement King kong théorie Le Mans a été mis à jour le 2025-07-10 par CDT72