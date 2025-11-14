King Kong Théorie, une adaptation du texte culte de Virginie Despentes au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Dans la mise en scène de Vanessa Larré, le propos percutant et toujours d’actualité de King Kong Théorie, incarné par trois comédiennes lumineuses, accompagnées sur scène par le musicien Stan Bruno Valette, agit comme un coup de fouet euphorisant. L’analyse y est subtile et documentée ; elle dévoile, au fil du récit, une pensée brillante et universelle. La metteuse en scène Vanessa Larré opte pour une répartition à trois voix de ce texte qui n’était pas conçu pour le théâtre. Tout y est dit sans colère, sans besoin de revanche. Chaque parole sonne juste et fort, comme un couperet, et compose un plaidoyer magistral pour un nouveau féminisme.

Distribution

Texte de Virginie Despentes

Adaptation Valérie de Dietrich et Vanessa Larré

Mise en scène Vanessa Larré

Avec Anne Azoulay, Valérie de Dietrich, Marie Denarnaud

Création musicale et interprétation Stan Bruno Valette

Scénographie et création lumière Laïs Foulc

Création vidéo Christian Archambeau

Création costumes Ariane Viallet



À sa sortie en 2006, King Kong Théorie s’affirme d’emblée comme un texte décisif. À travers son témoignage, Virginie Despentes repose la question de la condition des femmes – et des hommes – dans notre société, après son passage dans le deuxième millénaire. Est-ce que la révolution sexuelle, près d’un demi-siècle plus tôt, a permis au monde d’évoluer vers plus de tolérance, de reconnaissance et de justice ?

Du vendredi 14 novembre 2025 au samedi 22 novembre 2025 :

samedi

de 18h00 à 19h15

mardi, jeudi, vendredi

de 20h30 à 21h45

payant

de 5€ à 28€

Public adultes. A partir de 15 ans.

