King Kong Théorie, une adaptation du texte culte de Virginie Despentes au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS vendredi 14 novembre 2025.
Dans la mise en scène de Vanessa Larré, le propos percutant et toujours d’actualité de King Kong Théorie, incarné par trois comédiennes lumineuses, accompagnées sur scène par le musicien Stan Bruno Valette, agit comme un coup de fouet euphorisant. L’analyse y est subtile et documentée ; elle dévoile, au fil du récit, une pensée brillante et universelle. La metteuse en scène Vanessa Larré opte pour une répartition à trois voix de ce texte qui n’était pas conçu pour le théâtre. Tout y est dit sans colère, sans besoin de revanche. Chaque parole sonne juste et fort, comme un couperet, et compose un plaidoyer magistral pour un nouveau féminisme.
Distribution
Texte de Virginie Despentes
Adaptation Valérie de Dietrich et Vanessa Larré
Mise en scène Vanessa Larré
Avec Anne Azoulay, Valérie de Dietrich, Marie Denarnaud
Création musicale et interprétation Stan Bruno Valette
Scénographie et création lumière Laïs Foulc
Création vidéo Christian Archambeau
Création costumes Ariane Viallet
À sa sortie en 2006, King Kong Théorie s’affirme d’emblée comme un texte décisif. À travers son témoignage, Virginie Despentes repose la question de la condition des femmes – et des hommes – dans notre société, après son passage dans le deuxième millénaire. Est-ce que la révolution sexuelle, près d’un demi-siècle plus tôt, a permis au monde d’évoluer vers plus de tolérance, de reconnaissance et de justice ?
Du vendredi 14 novembre 2025 au samedi 22 novembre 2025 :
samedi
de 18h00 à 19h15
mardi, jeudi, vendredi
de 20h30 à 21h45
payant
de 5€ à 28€
Public adultes. A partir de 15 ans.
Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS
Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS